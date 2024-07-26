منصة مظلتي رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لجميع المحافظات العراقية لدى وزارة العمل الوجبة الاخيرة

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من البرامج الأساسية في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد، حيث يسهم بشكل كبير في توفير الدعم المالي والخدمات للفئات المجتمعية الفقيرة والأسر ذات الدخل المحدود، كما يلعب البرنامج دوراً مهماً في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية في ظل غلاء الأسعار، مما يساعد أيضًا على تقليل الفجوات الاجتماعية في العراق، لذلك ينتظر عدد كبير من المواطنين العراقيين موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور القادمة.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الدعم والمساعدات المالية ستُقدَّم لعدد كبير من المواطنين العراقيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، وأضافت أن التأخير الذي حصل في الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية ناتج عن كثرة الطلبات المقدمة والتي يتم مراجعتها بشكل دقيق للغاية، وذلك لأنه من الضروري أن يتم التأكد من استحقاق كافة المتقدمين للحصول على الدعم، كما أفادت الوزارة بأنه يمكن للمواطنين الآن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني من خلال الموقع الخاص بها، وهذا ما جعل العديد من المتقدمين يبحثون عن طريقة الاستعلام لمعرفة الأسماء التي شملها دعم الوجبة الأخيرة، ويتم ذلك بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك عليك تسجيل الدخول والضغط على زر الاستعلام.

بعدها اضغط على أيقونة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

ثم اكتب رقم هويتك الشخصية بشكل دقيق.

اضغط فوق استعلام.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق من أهم البرامج المقدمة للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في الدولة حيث يتم توفير البرنامج لمحدودى الدخل وغير ذلك من المستفيدين من هذا البرنامج لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق كما يلي بكل التفاصيل المتاحة في الفترة الحالية:

في البداية أن يكون المتقدم مواطن عراقي.

يشترط أن يكون مقيم إقامة دائمة في العراق.

يجب ألا يمتلك المواطن العراقي المتقدم أي عقارات أو ممتلكات ذات قيمة عالية.

في حال كان المتقدم رجلًا، فلا بد من أن يتراوح عمره بين 18 و60 عامًا.

أما في حال كانت أنثى، من الضروري أن يتراوح عمرها بين 15 و55 عاماً.

المستندات اللازمة للحصول على الدعم