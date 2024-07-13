“وينــك يالولو” نزل الآن تردد قناة وناسة TV الجديد آخر تحديث على الاقمار الصناعية.. نزلها بحودة HD

تردد قناة وناسة يبحث عنه جميع الأمهات في الوطن العربي أجمع، وذلك لكون هذه القناة من أهم القنوات التي تعرض محتوى هادف وممتع للأطفال، حيث تقوم القناة بعرض مجموعة من الافلام الكرتونية والأناشيد التي تحمل بداخلها العديد من القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاقية التي تريد جميع الأمهات أن يتعلمها أطفالهم، ولمعرفة التردد الجديد الخاص بهذه القناة تابعوا معنا السطور القادمة.

تردد قناة وناسة

تردد قناة وناسة يريد معرفته عدد كبير من الأمهات في جميع أنحاء الوطن العربي، وذلك للان هذه القناة استطاعت أن تتلألأ بين باقي القنوات الكرتونية، ويرجع ذلك للأسباب التالية:

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى هادف للأطفال.

تقوم القناة بعرض هذا المحتوى بشكل مجاني ودون أن تفرض أي رسوم على المشاهدين.

كما تنقل محتواها هذا بأفضل تقنية وأفضل جودة للصوت والصورة.

تعمل القناة على التطوير من محتواها بشكل مستمر.

كما تعتبر هذه القناة هي المحببة لدى الأطفال وذلك لعدم وجود فواصل إعلانية طويلة.

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

تعمل قناة وناسة بشكل مستمر على التطوير من جودتها، ولهذا فتقوم بتغيير ترددها من وقت لآخر، وسنقوم بعرض تردد القناة الجديد بالشكل التالي:

تردد القناة على عرب سات

التردد: 11270 MHz

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: عمودي

التشفير: مجاني

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11430 MHz

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: عمودي

جودة المشاهدة: HD

طريقة تنزيل القناة على جهازك

بخطوات بسيطة يمكن أن تقوم بتنزيل القناة على جهازك الخاص، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: