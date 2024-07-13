الحلقات الأولى من المسلسل مؤسس عثمان الموسم السادس على القنوات الفضائيه مدبلج للغة العربية

مسلسل المؤسس عثمان أثار اهتمام عدد كبير منذ بداية العرض، حيث انه يجسد الصراعات الإسلامية والحروب المختلفة لتأسيس الدولة العثمانية لذلك تم عرض خمسة مواسم من المسلسل ولكنها غير كافية لعرض أحداث المسلسل كامله لذلك تم تصوير الجزء السادس الذي بدأ العديد يبحث عن مواعيد عرضه فهو من الكلمات الأكثر بحثا فإن طاقم العمل أعلن عن الانتهاء من التصوير ولم يتبقى سوى عرض المسلسل على القنوات الفضائية ومن المتوقع أن يكون في شهر سبتمبر القادم على عدد من القنوات سوف نعرضها لكم خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

متى عرض الحلقة الأولى من المؤسس عثمان الجزء السادس

تنتظر جميع جماهير ومتابعي مسلسل عثمان موعد عرض الجزء السادس من المسلسل بفارغ الصبر، حيث سوف تتطور الأحداث ويكون جزء مثير للغاية وأعلن الفريق أنه سوف تعرض مسلسلات في شهر سبتمبر على قناة الفجر الجزائرية ويعرض المسلسل مدبلج إلى اللغة العربية فهو من المسلسلات التي استطاعت أن تتربع على عرش الدراما التركية في الفترة الأخيرة وتدور احداثة على يد المؤسس عثمان ابن ارطغرل الغالي ويضم عدد من الصراعات الداخليه والخارجيه المستمرة والتي تواجه المؤسس عثمان ومن حوله.

تردد قناة الفجر

قناة الفجر الجزائرية تعرض مسلسل قيامة عثمان بحلقاته كاملا الجزء السادس بعد عرض خمسة مواسم مدبلجه الى اللغه العربيه فيمكن للمشاهدين الاستمتاع بالمسلسل على القناة من خلال القمر الصناعي النايل سات عبر التردد الثاني

القمر الصناعي النايل سات التردد 12034.

معدل الترميز 27500.

معامل استقطاب القناة افقي.

يمكن ان تشاهده على قناة آي تي في التركية من خلال التردد 11628 الاستقطاب افقي معامل تصحيح الخطا ⅚.