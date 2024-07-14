هـــنا رابط الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب والاســم فور صدورها عبر موقع وزارة التربية.. بالدرجــات هتظهر

موعد الاعلان عن نتائج التاسع سوريا من أهم الموضوعات التي يبحث عنها جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث طال الانتظار لمعرفة العلامات التي حصلوا عليها في هذه المرحلة، وقد انتهت الاختبارات المقررة للصف التاسع في سوريا دون أي شكاوى، حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وقد تمكن جميع الطلاب من تركيز منهم بحل الأسئلة الموضوعة، وقد أكدت وزارة التربية أن أعمال التصحيح تسير بدقة شديدة، وسنوافيكم بكافة التفاصيل خلال سطور هذا المقال.

نتائج التاسع سوريا

تعد نتائج التاسع سوريا من أهم النتائج التي ببحث عنها الطلاب يومياً ط، وذلك لأنها سيتم تحديد مستقبلهم التعليمي بناءً على العلامات التي سيحصلون عليها في هذه المرحلة، ويرجع ذلك لكون هذه المرحلة من المراحل الانتقالية، وسيتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات عن طريق تنزيل تطبيق نتائج الصف التاسع على الهاتف، وأيضا عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية السورية و الاستعلام عن النتائج، ولمعرفة الطريقة الصحيحة للاستعلام تابعوا معنا الفقرة التالية.

الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا

بات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا من الأمور التي يبحث عنها جميع الطلاب في كافة المحافظات، وقد أكدت الوزارة أنه لا داعي للذهاب الى مقر المدرسة للاستعلام عن النتائج، ولكن يمكن أن يتم الاستعلام عنها عن طريق الدخول على موقع وزارة واتباع ما يلي:

الدخول على موقع وزارة التربية او نتيجة نت السورية.

ادخال اسم الطالب ورقم الاكتتاب.

تحديد العام الدراسي.

تحديد الفصل الدراسي.

تحديد الدور الأول.

الضغط على زر الاستعلام.

ستظهر النتائج على الفور.

يمكن أن تقوم بأخذ نسخة عن طريق طباعة النتيجة.

ولكن للعلم لا يعتد بهذه النسخة كشهادة رسمية.

تطبيق التاسع سوريا

تطبيق “نتائج التاسع” في سوريا هو تطبيق رسمي صادر عن وزارة التربية السورية، مخصص لعرض نتائج امتحانات الصف التاسع (شهادة التعليم الأساسي) ونتائج البكالوريا، يتيح التطبيق للطلاب الوصول إلى نتائجهم بسهولة وسرعة عبر الهواتف

إلى جانب تقديم النتائج، يوفر التطبيق إشعارات فورية لتنبيه المستخدمين فور صدور النتائج، بالإضافة إلى ميزات أخرى مثل البحث عن النتائج حسب الاسم أو رقم الاكتتاب، يمكن تحميل التطبيق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية أو من خلال روابط تحميل موثوقة