هسّه زيادة للمتقاعدين.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024.. اليكم طريقة الاستعلام بعد الزيادة

تم إطلاق مبادرة جديدة لزيادة رواتب المتقاعدين في العراق خلال عام 2024، حيث أعلن بنك الرافدين العراقي عن بدء عملية صرف الرواتب مع زيادة أخيرة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الرعاية الاجتماعية، لا يمكن إنكار أن رواتب التقاعد تعد مصدر دخل حيويا للأفراد الذين أكملوا خدمتهم وتساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السكن والرعاية الصحية، تأتي هذه الزيادة كجزء من استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المتقاعدين، وتأتي هذه الخطوة بالذات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد.

سلم رواتب المتقاعدين 2024

تم إدخال زيادة جديدة على رواتب المتقاعدين العراقيين، حيث اعتمدت الحكومة العراقية سلسلة جديدة للرواتب بهدف تحسين مستوى معيشة هذه الشريحة من المجتمع، هذه الخطوة تبرز التزام الحكومة بتحسين ظروف المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم المالية بشكل أفضل، ويتضمن السلم الجديد للرواتب ما يلي:

الأفراد الذين يتقاضون رواتبا بقيمة 500 ألف دينار عراقي، سيشهدون زيادة بنسبة 20%، ليصل راتبهم إلى 600 ألف دينار عراقي بعد تطبيق هذه الزيادة.

بالنسبة للأفراد الذين يتقاضون 550 ألف دينار عراقي كمكافأة نهاية الخدمة، سيحصلون على زيادة ترفع راتبهم إلى 650 ألف دينار عراقي، ما يعادل زيادة نسبتها 18.18%.

أما من يتقاضون راتبا بمقدار 700 ألف دينار عراقي، سيرتفع راتبهم بعد الزيادة إلى 800 ألف دينار عراقي، وهذا يمثل زيادة بنسبة 14.29%.

الأفراد الذين يحصلون على راتب بقيمة 800 ألف دينار عراقي سيشهدون زيادة، حيث ستصل رواتبهم إلى 900 ألف دينار عراقي، وهذا يعكس زيادة بنسبة 12.5%.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

للاستعلام عن تفاصيل راتبك كمتقاعد، يمكنك زيارة موقع وزارة المالية العراقية واتباع الخطوات التالية: