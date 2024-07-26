هنا الآن رابط التسجيل في قرعة الحج 2025 وأهم الشروط المطلوبة عبر الهيئة العامة للحج والعمرة بالعراق

التسجيل في قرعة الحج في عموم العراق من الموضوعات التي تزايد عليها البحث في الفترة الحالية حيث يرغب العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 وقد قامت الهيئة العامة للحج والعمرة بتوفير موقعها الإلكتروني الرسمي من أجل التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد التقديم على قرعة الحج داخل دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني للاستعانة بها في حالة فتح التسجيل لقرعة الحج بالعراق.

رابط التسجيل في قرعة الحج في العراق

وضحت الهيئة العامة للحج والعمرة في العراق بأن موعد التسجيل في قرعة الحج لم يعلن عنه في دولة العراق حتى الآن ولكن سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة بالخطوات التالية لكي يتم الاستعانة بها عند فتح التسجيل كما يلي:

في البداية الدخول إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق.

ثم بعد ذلك الضغط على على زر المزيد.

عليكم بعدها الضغط على زر “سحب قرعة الحج” من القائمة الرئيسية للخدمات.

كذلك بعدها عليك الضغط على زر التقديم الإلكتروني الرسمي على قرعة الحج في العراق.

عليك الضغط على زر الموافق على جميع الشروط المطلوبة.

فتح نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.

كذلك طباعة استمارة التقديم الإلكتروني على قرعة الحج.

بعد ذلك في نهاية الأمر عليك الضغط على زر إرسال الطلب.

بعد ذلك سوف يتم الرد من قبل الهيئة العامة للحج والعمرة بالقبول أو الرفض.

بذلك يتم التسجيل في قرعة الحج في دولة العراق.

لابد من توفير جميع الشروط الواجبة للحصول على قرعة الحج في العراق.

بذلك يتم التقديم على قرعة الحج في العراق طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للحج والعمرة في دولة العراق.

شروط الحصول على قرعة الحج بالعراق

قرعة الحج في العراق من أهم الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات في الدولة كما أتاحت الهيئة العامة للحج والعمرة خدمة التسجيل في قرعة الحج كل عام ولكن يتم تحديد موعد التسجيل في قرعة الحج لعام 2025 ولكن سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط والأحكام المطلوبة للموافقة على طلب الحج في العراق كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن: