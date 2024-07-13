“أحب السنن النبوية”.. فضل صيام يوم عاشوراء وموعده وأجمل الاعمال المستحبة

صيام يوم عاشوراء يُعتبر من السنن النبوية، حيث يمكن للمسلم تكفير ذنوب السنة الماضية من خلال صيام هذا اليوم، الذي يوافق 10 من شهر محرم وفقًا للتقويم الهجري، يجوز للمسلم صيام يوم عاشوراء بمفرده دون صيام يوم قبله أو بعده، إلا أن الأفضل هو صيام ثلاثة أيام: التاسع، والعاشر، والحادي عشر من محرم، حتى إذا صام المسلم يوم عاشوراء فقط، فإنه ينال فضل هذا اليوم، ويحتفل المسلمون في بداية كل عام هجري جديد بهذه المناسبة التي تختلف تقاليدها وعاداتها من بلد لآخر، وفي هذا المقال سنذكر فضل صيام يوم عاشوراء والأعمال المستحبة فيه.

فضل صيام يوم عاشوراء وحكم صيامه

قد يكون فضل صيام يوم عاشوراء كبير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتعرف على ذلك فيما يلي:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام يوم عاشوراء: «صيام عاشوراء يكفّر السنة الماضية، وصوم عرفة يكفّر سنتين: الماضية والمستقبلة» (رواه النسائي في السنن الكبرى)، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرّى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان» (رواه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأحمد).

أما حكم وفضل صيام يوم عاشوراء فيُعد من الأمور المستحبة، فقد كان قريش في الجاهلية يصومون يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وعندما قدم المدينة، صامه وأمر بصيامه، ولكن بعد فرض صيام رمضان، أصبح صيام عاشوراء اختيارياً.

فقال النبي: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة، وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه»

صيام عاشوراء 2024

يحرص العديد من المسلمين على صيام يوم عاشوراء 2024، اتباعاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أوصى بصيام هذا اليوم لأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، ويستحب أيضاً صيام يوم تاسوعاء للتفريق عن اليهود الذين كانوا يصومون يوم عاشوراء فقط، ومن المتوقع أن تكون مواعيد هذه الأيام كما يلي:

شوهد هلال شهر محرم لعام 1446 هجري يوم الجمعة الماضية.

تطابقت الرؤية مع التوقعات الفلكية التي أشارت إلى أن أول أيام شهر محرم سيكون يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024.

بناءً على ذلك، سيكون يوم عاشوراء يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2024.

ويستحب صيام يوم تاسوعاء، الذي يصادف يوم الإثنين 15 يوليو 2024.

يُعد صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء مميزًا لأنه يختلف عن عادة اليهود الذين يصومون فقط في اليوم العاشر.

أجمل الاعمال المستحبة في يوم عاشوراء

يوم عاشوراء من الأيام الفضيلة في الإسلام، وهناك العديد من الأعمال المستحبة التي ترتبط بفضل صيام يوم عاشوراء ويمكن القيام بها في هذا اليوم للحصول على الأجر والثواب، من أبرز هذه الأعمال: