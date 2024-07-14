الآن الاطلاع على موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 مترجمة على قنوات عرض Salah Addin 2

موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 يتساءل عدد كبير من محبي المسلسلات التركية التاريخية عن موعد عرضها، وقد حصل هذا العمل التاريخي على شعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وفي السطور التالية سنعرفكم على موعد عرض الحلقات الجديدة والقنوات الناقلة لها.

موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29

من المتوقع أن يكون موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 في يوم الاثنين، حيث تذاع حلقات هذا المسلسل مرة في الأسبوع في هذا اليوم، وقد صرحت قناة TRT التركية بأن الموسم الأول من هذا العمل التاريخي قد انتهى، وأن القناة تستعد حاليًا لإنتاج الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يتم عرض هذه الحلقة على الشاشة في شهر أكتوبر القادم، وقد حصل هذا المسلسل على عدد كبير من المتابعين داخل تركيا وخارجها، وذلك بسبب قصته المثيرة التي تتناول حياة أحد أهم القادة المسلمين، الذي تمكن من القضاء على الحملات الصليبية واسترجاع بيت المقدس، وقد حقق هذا المسلسل نسبة مشاهدات عالية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعدما وضحنا موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29، يجب أن نشير إلى أنه يمكن متابعة حلقات هذا المسلسل وقت عرضه في تركيا من خلال شاشة قناة TRT، التي تعرض الحلقات باللغة التركية، كما يمكن متابعة الحلقات مترجمة باللغة العربية عن طريق العديد من المواقع الإلكترونية التي تقوم بترجمة الحلقات وعرضها على الإنترنت، بالإضافة إلى أن هناك العديد من القنوات التي تعرض الحلقات المترجمة، مثل قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة تي ار تى على النايل سات

تردد القناة: 11316.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

تردد القناة: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي (H).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تقدم قناه الفجر الجزائريه الكثير من المسلسلات التركيه المترجمه الى اللغه العربيه لذلك هي تعد من افضل القنوات في الفتره الاخيره، والتي نالت نسب مشاهدة كبيره جدا منذ عرضها مسلسل قيامة ارطغرل لاول مسلسل تاريخي يتم عرضه على شاشه هذه القناه ويليه مسلسل قيامه عثمان والمسلسلات التركيه الاخرى.