" ضد الماء وب 10800 جنيه بس" مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25

شركة سامسونج العالمية الرائدة في مجال الهواتف الذكية أعلنت عن هاتف Samsung Galaxy A25 5G، من قائمة الهواتف الداعمة للجيل الخامس وجاء الهاتف بمواصفات عالية وتصميم أنيق ومميز ومميزات كثيرة من ضمنها يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع وبطارية الموبايل كبيرة فهي تدوم ساعات طويلة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم أهم مواصفات الهاتف وسعره في مصر.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25

عند شراء هاتف جديد يبحث المشتري عن مواصفات الهاتف وعيوبه ويقارن بينهما حتى يختار باقتناع، من خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم مواصفات هاتف Samsung Galaxy A25، وهي:

خامات الهاتف من البلاستيك عالي الجودة.

شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED، مساحتها 6.5 إنش وسطوع الشاشة 1000 شمعة.

جاء الهاتف بعدة إصدارات مختلفة بذاكرة سعة 128 جيجا وذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا.

إصدار بذاكرة سعة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا، وآخر إصدار جاء بذاكرة سعة 256 جيجا مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا.

أبعاد الهاتف 161×76.5×8.3 ملم.

جاء الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات خلفية الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا، والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل، أما الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم الـ GPS والبلوتوث والواي فاي.

كذلك هاتف سامسونج يدعم خاصية مستشعر البصمة وخاصية فتح الجهاز عن طريق الوجه.

منفذ الـ USB من نوع Type C.

جاءت بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير.

مميزات موبايل Galaxy A25

جاء هاتف سامسونج الجديد بمميزات رائعة من أبرزها مايلي:

يدعم الهاتف خاصية الكارت ميموري لزيادة مساحة التخزين.

جاء الهاتف بعدة ألوان مميزة وعصرية منها اللون والأصفر والأزرق الغامق والفاتح، لذا فهو يناسب جميع الأذواق.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال الـ 2G والـ 3G والـ 4G والـ 5G.

يدعم الجهاز شريحتين اتصال.

سعر هاتف Galaxy A25

أما بالنسبة لسعر الجهاز في مصر بلغ نحو 9700 جنيه مصري للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام، أما بالنسبة للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام جاء بنحو 10800 جنيه مصري، وهذا السعر مقارنةً بإمكانيات الموبايل قليل جداً فهو مناسب للفئة تحت المتوسطة، لذا هناك إقبال كبير على شراء الهاتف منذ إصداره في السوق المصري.