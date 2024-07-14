“67000 درهم مغربي” رابط التسجيل في قرعة الحج من المغرب 2025

بالتزامن مع فتح التسجيل في قرعة الحج من المغرب 2025، تزايد البحث من قبل العديد من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج عن معرفة تكاليف الحج من دولة المغرب لهذا العام، حيث أعلنت وزارة الحج عن ثمن الحج كما أتاحت التسجيل بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الأوقاف، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع تابعوا معنا.

ثمن الحج من المغرب 2025

شهدت أسعار رحلات الحج ارتفاع كبير في مختلف أنحاء الوطن العربي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطيران، وتختلف أسعار رحلات الحج من دولة لأخرى، ونجد عدد كبير من المواطنين في المغرب يبحثون عن معرفة أسعار الحج، حيث أوضحت وزارة الأوقاف المغربية أسعار رحلات الحج وبلغت نحو 67 ألف درهم ما يعادل 6700 دولار أمريكي ويتراوح سعر رحلة الحج بين 80 درهم إلى 120 ألف درهم ما يعادل 8000 دولار إلى 12000 دولار وذلك وفقاً لما ذكرته وكلات السفر.

كيفية التسجيل في قرعة الحج من المغرب 2025

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام لذا هو حلم كل مسلم أن يزور بيت الله الحرام وأن يرجع كما ولدته أمه مبرأ من الذنوب التي فعلها طوال حياته، لذا أتاحت وزارة الأوقاف المغربية خدمة التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الأوقاف في المغرب.

بعد ذلك اضغط على تسجيل في قرعة الحج.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

اختر طريقة الدفع المناسبة لك.

اضغط على إرسال الطلب.

سوف تظهر أمامك التفاصيل المتعلقة بالتسجيل في الحج.

كما يمكن طباعة استمارة التسجيل.

شروط التقديم في قرعة الحج بالمغرب 2025

هناك حفنة من الشروط التي ينبغي توافرها للتقديم في الحج من المغرب حتى يحظى المتقدم بفرصة الذهاب إلى الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج، وتتلخص هذه الشروط في التالي: