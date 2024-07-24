بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 في انتظارها الطلاب وأولياء الأمور من جميع المحافظات، وكلما طالت فترة انتظار إعلان النتائج كلما شعر الطلاب بقلق وتوتر، ويدعوا الطلاب أن يكون العام الدراسي عام تفوق وانجاز بالحصول على نسبة عالية من النجاح، الثانوية الأزهرية مرحلة في غاية الأهمية يدرس الطلاب مواد إضافية بجانب المواد الأساسية وعلى مدار السنوات الماضية كانت نسب النجاح في تراجع، ورغم ذلك لن يتراجع بعض الطلاب عن قرارهم في الالتحاق بالثانوية الأزهرية،

انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الأول الشعبة العلمية والأدبية حسب الجدول الزمني للامتحانات بداية من 1 يونيو 2024، واستمرت فترة الامتحانات حتى منتصف هذا الشهر الأثنين الموافق 15 من يوليو 2024، حيث كشفت الجهات المختصة أن اللجان المدرسية لامتحانات الثانوية الأزهرية شهدت استقرار وهدوء تام ولا يوجد شكاوى مثل السنوات الماضية، تابعوا معنا التقرير التالي للإطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالخطوات.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

انهى طلاب الثانوية الازهرية من أداء الامتحانات منذ أسبوع والآن تتم عملية التصحيح والتي لن يبقى عليها سوى القليل، وحسب تصريحات الوزارة أن التصحيح يستغرق ما بين أسبوع وحتى 10 أيام وتتم عملية رصد الدرجات في عدة أيام، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أكدت بأن ظهور نتائج الثانوية الأزهرية يكون بشكل رسمي مطلع شهر أغسطس المقبل 2024 وترفع النتائج إلكترونياً فور الاعلان عنها في المؤتمر الصحفي.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الازهرية 2024

منذ عدة سنوات ومع تطور المنظومة التعليمية أصبحت عملية الاستعلام عن النتائج سهلة ولا تستغرق سوى لحظات بسيطة لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب وكل ما عليكم اتباع ما يلي: