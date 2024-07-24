المالية العراقية: موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادة الجديدة mof.gov.iq

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024، من أكثر الأمور التي بدأ عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية في البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، لتتصدر قوائم محركات البحث ، خاصة وأنه مصدر دخل الكثير من المواطنين وتحرص الحكومة العراقية على توفير الدعم الكافي لمواطنيها ولهذا أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن رواتب المتقاعدين وعن الزيادة الجديدة وعن موعد الصرق ومن خلال موقع البديل سوف نتعرف سوياً على كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر ، فتابعونا ……

موعد صرف رواتب المتقاعدين 2024

تحرص وزارة المالية العراقية على صرف رواتب المتقاعدين في الموعد المحدد من كل شهر ، وذلك حتى يتمكنوا من شراء ما يلزمهم ودفع المصاريف اللازمة ، ويتم صرف راتب التقاعد في العراق في بداية كل شهر ميلادي وتقوم الدوائر المحاسبية بإرسال رسائل نصية على هواتف المتقاعدين لتؤكد نجاح عملية الإيداع في الحسابات البنكية لديهم مع بداية كل شهر ميلادي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

وأعلنت وزارة المالية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن موعد نزول الراتب والزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، وإليكم خطوات الإستعلام.