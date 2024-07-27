كيفية استرداد رسوم الإقامة المرفوضة بالمملكة العربية السعودية 1446

قامت الحكومة الكويتية بالاعلان عن كيفية استرداد رسوم الإقامة المرفوضة بالمملكة العربية السعودية من خلال الدخول إلى البنك الذي تتمكن من التعامل معه بكل سهولة، حيث أنه تقوم بالتواصل مع البنك الذي تم حالة السداد من خلاله ومن ثم يمكنك أن تقوم بالتعرف على رصيدك المتبقي والحصول على قيمة المبلغ بكل سهولة.

كيفية استرداد رسوم الإقامة المرفوضة

بإمكانك أن تقوم باسترداد كل الرسوم الخاصة بالإقامة المرفوضة عندما تقوم باتباع تلك الحالات التالية بشكل جيد وهذه الحالات تمثل في:

عندما تقوم الحكومة برفض الخدمة بعد دفع المبلغ بالكامل هناك بعض حقوق المرتبطة بعملية الاسترداد المال.

كما يمكنك أن تقوم يسترد باسترداد المال في حالة يتم إلغاء الخدمة قبل الحصول عليها.

إذا قام الشخص المتقدم بدفع الرسوم عدة مرات بدون حصول إجراءات الاسترداد.

عندما تقوم الحكومة بإبلاغ المواطن أنه لم يتمكن من تقديم على خدمة الاستيراد بنفسه.

طريقة استرداد الرسوم المرفوضة من أبشر

بإمكانك أن تحصل على خدمة استيراد المال المرفوض من خلال الدخول إلى منصة أبشر يمكنك أن تتابع تلك الخطوات التالية: