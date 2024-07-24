خطوات تقديم اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية

اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي بالعراق بدأ الكثير من الطلاب يشعرون بوجود أخطاء في النتائج ، وكانت وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت عن فتح باب اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2024 على الموقع الرسمي لها ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على طريقة تقديم الاعتراض والرسوم المطلوبة ….
اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2024
حالة من التوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب بعد الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول 2024، والتي ظهرت خلال الأيام الماضية لتلقى اهتمام وبحث آلاف الطلاب وأولياء الأمور، وفرح البعض منهم بالنتائج التي حصلوا عليها فيما شعر بعض الطلاب بوجود أخطاء في تجميع درجاتهم وبدأوا في البحث عن خطوات تقديم اعتراضات السادس الاعدادي 2024 حتى يتمكنوا من استرداد درجاتهم والتي قد تُفرق معهم في الالتحاق بالجامعة أو الكلية المفضلة إليهم، ومن خلال السطور التالية سوف تتمكنوا من تقديم الاعتراض بكل سهولة ويسر.
خطوات تقديم اعتراضات نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول
- في البداية يجب على الطالب أن يتوجه للصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على الإنترنت.
- ثم اضغط على “خدمات الطلاب”.
- انقر على خانة الاعتراضات .
- حدد الفصل الدراسي وانقر على نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- يجب أن تتأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها.
- ادخل اسم الطالب ثم الرقم الإمتحاني.
- حدد شعبة الطالب .
- انقر على سداد رسوم الاعتراض
- حدد طريقة الدفع المناسبة لك.
- في النهاية اضغط على أيقونة “تقديم اعتراض”.