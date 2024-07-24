نستعد من دلوقتي.. القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس 2024 والموعد الرسمي للقاء

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان يرغب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة معرفة كل التفاصيل التي تتعلق بهذه المباراة المهمة، لأن الكثير يريدون ضبط إشارة القناة المناسبة على الجهاز من أجل الاستمتاع بأجواء المنافسة، ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء تحديات كثيرة ويسعى كلا الفريقين لتحقيق أهداف الفوز للاستمرار في التقدم وحصد أكبر رصيد من النقاط والانتقال إلى الجولات الأخيرة،

هناك فرق عربية وافريقية وأوروبية تشارك في بطولة أولمبياد باريس، مما بدأت الاستعدادات لتلك المواجهات القوية منذ فترة طويلة، واليوم كلا الفريقين مصر وجمهورية الدومينيكان داخل معسكرات التدريب لتقديم أفضل ما لديهم، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال وسوف ننشر لحضراتكم القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان والموعد الرسمي.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان

حالة من الترقب والانتظار من عشاق الساحرة المستديرة لانطلاق المواجهة بين مصر وجمهورية الدومينيكان، ولذلك يتساءل الكثير عن القنوات التي تنقل البث المباشر وهي:.

شاشة قناة بي ان سبورت 1 ويأتي ترددها على النحو التالي

التردد: 12245.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500. · معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح: 3/4.

قناة الكأس القطرية 5 وترددها على النحو التالي:.

التردد: 11919.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

الإستقطاب: أفقي.

موعد مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان في أولمبياد باريس

تنطلق مباراة مهمة جداً اليوم الأربعاء 24-7-2024 وفي غضون ساعات قليلة بين المنتخب المصري أمام فريق جمهورية الدومينيكان الجولة الأولى من أولمبياد باريس 2024 التي يلتقي فيها الفريقين على أرضية ملعب لا بوجوار ، وسوف يتم إذاعة البث الحي المباشر للمباراة في تمام الساعة 6 مساءً حسب توقيت القاهرة والسعودية وفي تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، على أن تعرض المباراة عبر قناة الكأس 5 بصوت المعلق سمير المعيرفي وعلى شاشة بي ان سبورت 1 بصوت على محمد على.