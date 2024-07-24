“رابط مباشر” نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 علمي وأدبي عبر موقع الإدارة العامة للإختبارات

حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب بسبب تأخير الإعلان عن نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024، التي كانت من المقرر أن تظهر خلال الأيام الماضية، إلا أن الوزارة أعلنت عن تأخيرها بسبب حرصها على سير عملية التصحيح ورصد الدرجات دون حدوث أي مشاكل تتسبب في نقص درجات الطلاب خاصة وأن الدرجة الواحدة قد تفرق في تحديد الكلية التي يرغب فيها الطالب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن ….

نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024

حيث صرح الدكتور”طارق العكبري” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم باليمن أن الوزارة أوشكت على الإنتهاء من رفع نتائج الثانوية العامة اليمن صنعاء 2024 على الموقع الرسمي للوزارة لتكون متاحة أمام الطلاب دون الحاجة للذهاب إلى المدارس وتعرض الطلاب وأولياء الأمور للتكدس والإزدحام، وعلى الرغم من أن الوزارة أعلنت أن نسب النجاح هذا العام مبشرة وطمأنت الطلاب بأن النتائج سوف تكون متاحة على الموقع خلال الساعات المقبلة إلا أن الطلاب دائماً في حالة بحث مستمر عن النتيجة والتي زعم عدد من المواقع الالكترونية ظهورها ، وتؤكد وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه لا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن ظهور نتيجة الثانوية العامة اليمن 2024 على أي موقع الكتروني، ويمكنكم الإستعلام عن النتيجة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2024