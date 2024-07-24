رابط رسمي وشغال.. نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية اليمنية

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 هي الشغل الشاغل لدى الكثير من الطلاب لأنهم يعيشون حالة من القلق والتوتر، ينتظر الطلاب اعتماد النتائج على أحر من الجمر وعلى الرغم أن فترة التصحيح تمر بشكل طبيعي دون أي تأخير لأن الطلاب لا تريد الانتظار أكثر من ذلك لأن الثانوية العامة من أهم المراحل، وتعتبر هي محل اهتمام الجميع الآن على مواقع التواصل وفي الشوارع وكل مكان، أدى الطلاب الامتحانات على أكمل وجه دون النظر إلى استخدام أي وسائل الغش

وهذا لأن الوزارة اليمنية وضعت عقوبة صارمة لمن يخالف قواعد الامتحانات، وتصل العقوبة إلى حرمان الطالب من أداء الامتحانات في جميع المواد وإعادة السنة الدراسية، ولذلك يخشى الطلاب التعرض لهذا الموقف وخاصةً أن يجتهدون ويبذلون الجهد للوصول لتلك المرحلة للانتقال إلى المرحلة الأكاديمية التي يحلمون بها، ترقبوا معنا وسوف ننشر لكم موعد نتائج الثانوية العامة اليمن 2024.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

تتم عملية الإطلاع على النتائج بشكل كامل حسب الشعبة العلمية ادبي وعلمي من خلال اتباع الخطوات التالية:.

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية. ثم اختيار نتائج الاختبارات. حدد المرحلة التعليمية. ثم حدد السنة الدراسية. قم بإضافة رقم الجلوس. الضغط على كلمة عرض النتيجة.

موعد اعلان نتائج الثانوية العامة اليمن

انهى طلاب الثانوية العامة الامتحانات 18 من مايو وقد مضى أكثر من شهرين على هذا الموعد وهذا ما يزي من قلق الطلاب واستمرارهم في البحث على مدار 24 ساعة، ومن المقرر أن يتم الكشف عن ظهور النتائج بقرار رسمي من وزارة التربية والتعليم اليمنية عقب إعلان المديريات التعليمية انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بجميع المحافظات، كما أن إعلان النتائج يتم بترتيب خاصة تقوم بها وزارة التربية والتعليم اليمنية للكشف عنها بشكل مباشر عبر القنوات التربية والصفحة الرسمية خلال الساعات القليلة القادمة.