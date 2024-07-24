وزارة الموارد البشرية تفصح عن موعد صدور أهلية الضمان الإجتماعي المطور لشهر أغسطس وكيفية الإستعلام الإلكتروني

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية عن موعد صدور أهلية الضمان الإجتماعي المطور لشهر أغسطس، الدورة 32، وكذلك موعد إيداع الرواتب للمستفيدين، وقد أتاحت الوزارة إمكانية الإستعلام عن الأهلية بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي، بالإضافة إلى تقديم طلبات الإعتراض على أهلية الإستحقاق في حال رفض الطلب.

موعد صدور أهلية الضمان الإجتماعي المطور لشهر أغسطس

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد صدور أهلية الضمان الإجتماعي المطور لشهر أغسطس، وفقا للتعليمات الصادرة، يتم الإعلان عن أهلية الاستحقاق قبل صرف المستحقات بعدة أيام، من المقرر أن يتم صرف مستحقات الضمان لهذا الشهر في يوم الخميس، الموافق الأول من أغسطس، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتقديم الدعم المالي للمستفيدين في الوقت المحدد وضمان وصول المساعدات الاجتماعية للأسر المستحقة.

خطوات تقديم اعتراض على أهلية الضمان الإجتماعي

في حال رفض طلب الاستحقاق للضمان الإجتماعي، يمكن للمتقدم تقديم طلب اعتراض عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي ل منصة الدعم والحماية الاجتماعية إدخال البيانات الشخصية بدقة في الأماكن المخصصة. اختيار برنامج الضمان المطور من الخيارات المتاحة. الضغط على كلمة “حالة الاستحقاق” لعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالأهلية. الضغط على خيار “تقديم طلب اعتراض”، ثم إدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات الداعمة التي تثبت أهلية المتقدم للحصول على الدعم. الضغط على كلمة “إرسال الطلب”.

شروط استحقاق الضمان الإجتماعي المطور 1446

لضمان استفادة المستحقين بشكل عادل، وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الضمان الإجتماعي المطور. تشمل هذه الشروط: