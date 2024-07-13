ظهرت بالدرجات.. الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2024 الدور أول بالعراق جميع المحافظات

وقد وفرت الوزارة هذا الرابط السريع يتيح للطلاب الحصول على نتائج السادس الإعدادي 2024 الدور الأول في العراق في غضون دقائق قليلة، وأكدت الوزارة أنها تجري عملية تدقيق وفحص دقيقة للأوراق قبل رصد الدرجات واعتماد النتائج لتقديمها للطلاب، وعادة يتم عقد مؤتمر صحفي لعرض نتائج الطلاب الأوائل وبعض الإحصائيات الهامة قبل رفع النتائج على الموقع، ومن خلال سطور هذا المقال سنتعرف على رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول وموعد ظهور النتائج.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2024

تعتبر نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول لعام 2024 بالعراق من النتائج المتاحة إلكترونياً، حيث يتوجب بعد نشر النتيجة البدء في استخراجها، ولكن ينبغي الالتزام ببعض التعليمات الهامة التالية:

الخطوة الأولى هي تسجيل الدخول لفتح الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التربية في العراق.

ثم تظهر لك العديد من الخيارات المتاحة داخل الموقع، وأبرزها خيار نتائج الاختبارات.

بعد ذلك، ستظهر لك المراحل التعليمية في العراق، وعليك اختيار مرحلة السادس الإعدادي.

ثم ابدأ بكتابة رقم الامتحان والبيانات الشخصية المطلوبة.

ومن ثم اضغط على زر الاستعلام عن نتيجتك.

نتائج الصف السادس الإعدادي 2024

يستطيع الجميع الاستفسار عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول عبر موقع نتائجنا بسهولة، وهي كالتالي: