لينك وخطوات التقديم علي البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 وابرز الشروط المطلوبة

قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق البطاقة الذهبية لمواطنيها سنة 2024 لتسهيل الأمور البريدية، بالإضافة إلى تقليل أعمال التحويل وتبسيط عمليات الدفع، وبالتالي توفير الطاقة والوقت، وأصبحت البطاقة الذهبية من أهم البطاقات في الجزائر حتى يتمكن المواطن من الدفع وشراء كافة المستلزمات التي يحتاجها وأهمها سهولة دفع الخدمات الحكومية والخاصة من خلال هذه البطاقة لذلك سنلقي نظرة على الخطوات والمعلومات اللازمة لتقديم طلب للحصول على البطاقة الذهبية وكذلك أهم الشروط التي يجب توافرها.

ما هي شروط الحصول على البطاقة الذهبية

لكي تتمكن من الحصول على البطاقة الذهبية، يجب توافرها بعض الشروط والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون عمر المتقدمين أكثر من 18 عامًا.

يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب جاري لدى مكتب البريد الجزائري.

يجب أن يتجاوز رصيد الحساب الجاري 10000 دينار.

للحصول على هذه البطاقة، يجب عليك تقديم جميع الوثائق التي تثبت ملكية العقار المستأجر أو المملوك لك.

أرسل شهادة ميلادك الأصلية وأدخل عنوانك في رقم الهوية الخاص بك.

كيف يمكن التقديم على البطاقة الذهبية

إذا كنت ترغب في الحصول على البطاقة الذهبية كل ما عليك تنفيذ التالي: