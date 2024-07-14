استقبل الآن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على مختلف الأقمار الصناعية بجودة عالية

لقد حازت قناة توم وجيري على شعبية كبيرة في الوطن العربي، وذلك لأنها من قنوات الأطفال المميزة والتي يتم من خلالها بث كرتون توم وجيري على مدار اليوم وهو الكرتون المفضل للأطفال؛ لهذا السبب يتم البحث بإستمرار على أحدث تردد قناة توم وجيري 2024.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

يتم بث المحتوى الخاص بالقناه على مدار 24 ساعة في اليوم بجودة عالية، ولضمان المحافظة على جودة الصوت بإستمرار يتم تغيير تردد القناة دائما؛ لهذا سوف نعرض لكم أحدث تردد قناة توم وجيري الآن:

تردد قناة توم وجيري على النايل سات: 11354.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

كذلك يمكن الاستمتاع بمشاهدة قناة توم وجيري على قمر عرب سات أيضا وذلك من خلال البيانات الآتية:

تردد القناة على عرب سات: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

آلية ضبط القناة على جهاز الريسيفر الخاص بك

يمكن أن تقوم بضبط القناة من خلال البيانات الخاصة بها في خطوات سهلة وبسيطة، والتي تتمثل في الآتي: