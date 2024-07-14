“الموارد البشرية السعودية” تعلن عن رابط إضافة مولود جديد في حساب المواطن 1446 الشروط والخطوات

خصصت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية رابط إضافة مولود جديد في حساب المواطن 1446، ويعد برنامج حساب المواطن من أبرز برامج الدعم المقدمة للمواطنين وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة ومساعدتهم في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء الذي يعاني منه الجميع، حيث يقدم البرنامج دعم شهري للفئات المستحقة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم كيفية إضافة مولود جديد.

خطوات إضافة مولود جديد في حساب المواطن 1446

أصبح بإمكان المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية إضافة مولود جديد بشكل إلكتروني وبكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع برامج حساب المواطن الرسمي.

قم بكتابة كلمة السر وإسم المستخدم لتسجيل الدخول.

بعد ذلك اختر تفاصيل الحساب ثم انقر فوق بيانات المولود الجديد.

قم بالضغط على علامة (+) ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمولود الجديد.

ثم انقر فوق كلمة إضافة.

أخيراً اضغط على كلمة حفظ.

بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه سواء كان الفرد الجديد يستحق الدعم أو لا.

شروط إضافة مولود جديد في حساب المواطن

هناك بعض الشروط والضوابط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية يجب توافرها من أجل إضافة مولود جديد في حساب المواطن للتأكد من مدى استحقاقه للدعم من عدمه، وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المولود من أحد أفراد العائلة.

أن يكون المولود حاصل على الجنسية السعودية من أب وأم سعوديين.

يجب أن يتم تسجيل المولود الجديد في الأحوال المدنية السعودية.

أن يقيم إقامة دائمة في السعودية ولم يغادر أراضي المملكة على الإطلاق.

كذلك يجب أن يتم إضافة المولود الجديد لسجل الأسرة بعد ذلك يتم تحديث البيانات في الأحوال المدنية.

أن يقوم المستفيد بتحديث بياناته في السجل المدني قبل إضافة المولود الجديد.

أن لا يكون المولود الجديد مقيم في دار الإيواء التابع للحكومة.

كم استحقاق المولود الجديد في حساب المواطن؟

وضحت وزارة الموارد البشرية في السعودية قيمة الدعم المالي الذي يحصل عليه المولود الجديد من برنامج دعم حساب المواطن وهو 300 ريال سعودي لكي يغطي احتياجات الطفل.