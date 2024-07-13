Kurulus Osman مدبلجة HD.. مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

مسلسل قيامة عثمان سيشهد في الجزء السادس أهم مرحلة في حياة عثمان الغازي وفي التاريخ الاسلامي بشكل عام حيث سيسرد قصة تأسيس الدولة العثمانية العظمى على يد عثمان وذلك بعد أن كان طوال الأجزاء الخمس السابقة يحارب عدة أطراف سواء صليبيين او تتار أو مغول أو روم أو غيرهم حيث يحاولون جميعا تدمير القبيلة والقضاء على عثمان الذي رأوا فيه امتداد لوالده ارطغرل فقد ورث عنه قوته وشجاعته وذكائه وعدم خوفه من أي عدو مهما بلغت قدراته واسلحته، وقد نجح المسلسل على مدار مائة وست وأربعون حلقة في جذب متابعين كثر من داخل تركيا وخارجها لذا قررت الشركة المنتجة للمسلسل بوزداغ فيلم ان تستكمل نجاحات المسلسل وتصور جزء سادس منه يعرض في شهر سبتمبر القادم مع بداية الموسم الجديد في تركيا.