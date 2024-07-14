ثَـبتـهـا “بجودة HD” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على جميع الأقمار مجاناً لمشاهدة أفضل الأفلام الوثائقية وعالم المغامرات

بحث مكثف من جانب الجميع في الدول العربية والشرق الأوسط بل والعالم كله حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024، وذلك حيث تٌعد واحدة من أبرز القنوات وأقدمها والتي تقدم محتوى فريد من نوعه، حيث تبث محتوى عالم المغامرات والعجائب والطرائف، وتهتم القناة بكل ما هو غريب ومثير في عالم الحيوانات والغابات، وعالم البحار، والحوادث الغريبة والطائرات والتكنولوجيا وغيرها، مما يجعل هذه القناة هامة جداً ويتابعها الملايين حول العالم، وإليكم تفاصيل التردد الجديد لهذه القناة خلال السطور القادمة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

تعمل إدارة قناة Nat Geo Abu Dhabi على تغيير التردد الخاص بالقناة كل فترة وذلك من أجل عمل تحديثات جديدة في الصوت والصورة والتي تؤثر في جودة المحتوى، ومنذ أن أعلنت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 والجميع يتساءل عنه ويسعى إلى ضبطه من أجل استقبال القناة، وذلك لمتابعة المغامرات والرحلات البرية والبحرية والجوية الممتعة، والتعرف على الحروب والتعمق بها وغيرها المحتوى المميز والشيق للقناة، ويمكنكم استقبال التردد الآتي للاستمتاع بالقناة:-

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11411.

معدل الترميز: 30002.

معدل الاستقطاب: أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

كما يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات كالآتي:-

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11804 / 11526.

معدل الاستقطاب: أفقي h.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جميع الأقمار

نصل الآن إلى طريقة استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على جميع الأقمار، وإليكم الطريقة:-

من ريموت الرسيفر أضغط على زر القائمة Minu.

ثم من قائمة الخدمات اختر “تركيب” ثم “إضافة تردد يدوياً”.

حدد القمر الصناعي، ثم سجل بيانات التردد والاستقطاب والترميز والخطأ وغيرها.

اضغط على زر البحث وانتظر حتى الاكتمال ثم اضغط على حفظ التغييرات.

ما جعل لقناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic واحدة من أهم وأفضل القنوات وجعل لها شعبية كبير جداً في العالم كله، هو محتواها المميز بحيث تنشر القناة المحتوى الرائع الخاص بعالم المغامرات من مغامرات الأشخاص في الغابات والبحار والطائرات، بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية التي تبثها عبر شاشتها من الحروب والمغامرات بين الحيوانات والصراعات داخل غابات إفريقيا والعالم كله.