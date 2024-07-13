أداء فائق وكاميرا مذهلة وتصميم أنيق .. تعرف على مواصفات هاتف Galaxy S 24 ultra

قامت شركة سامسونج بالإعلان عن تحديث جديد من سلسلة Galaxy S، حيث تجربة رائعة ومبتكرة بإصدار هاتف Galaxy S 24 ultra بتصميمه الأنيق بالإضافة إلى قوته المثالية التي تجعله الخيار الأفضل على الإطلاق لكل محبين سامسونج فهو يمتاز بتقنيات حديثة ومتطورة، فدعونا نتناول معكم مواصفات هذا الهاتف واسعاره.
مواصفات هاتف Galaxy S 24 ultra
|المعالج
|معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3، وأيضًا معالج رسوميات Adreno.
|الأبعاد
|أبعاد هذا الهاتف 8.6*162.3*79 ملم ووزنه 233 جرام.
|مساحة الشاشة
|تبلغ مساحتها 6.8 بوصة، وبدقة 1440 × 3088، ومعدل كثافة 505 بكسل لكل بوصة.
|نظام التشغيل
|ويأتي هذا الهاتف مزودًا بنظام التشغيل Android 14 ويدعم وظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة
|الشحن السريع
|يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط
|منفذ الUSB
|يأتي من نوع الأحدث Type C
|لون الهاتف
|يتوفر الهاتف باللون الرمادي التيتانيوم والأسود والأصفر والأرجواني
سعر هاتف Galaxy S 24 ultra
يهتم العديد من محبين سامسونج بمعرفة سعر هاتف Galaxy S 24 ultra، وخلاص الفقرات التالية سنعرض لكم الاسعار بشئ من التفصيل وهي كالآتي:
- يبلغ سعر هاتف Galaxy S 24 ultra في 74 ألف جنيه وذلك للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام.
- في حين أن السعر لنفس النسخة ولكن بضمان محلي يصل إلى 52 ألف جنيه.
- أما بالنسبة للنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام يصل إلى 58 ألف جنيه مصري.
- لكن في ربوع المملكة السعودية يصل سعر النسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام إلى 5000 ريال سعودي.
- بالنسبة للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام فإنها سعرها 4200 ريال سعودي في المملكة السعودية.