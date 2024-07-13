أداء فائق وكاميرا مذهلة وتصميم أنيق .. تعرف على مواصفات هاتف Galaxy S 24 ultra

قامت شركة سامسونج بالإعلان عن تحديث جديد من سلسلة Galaxy S، حيث تجربة رائعة ومبتكرة بإصدار هاتف Galaxy S 24 ultra بتصميمه الأنيق بالإضافة إلى قوته المثالية التي تجعله الخيار الأفضل على الإطلاق لكل محبين سامسونج فهو يمتاز بتقنيات حديثة ومتطورة، فدعونا نتناول معكم مواصفات هذا الهاتف واسعاره.

مواصفات هاتف Galaxy S 24 ultra

المعالج معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3، وأيضًا معالج رسوميات Adreno. الأبعاد أبعاد هذا الهاتف 8.6*162.3*79 ملم ووزنه 233 جرام. مساحة الشاشة تبلغ مساحتها 6.8 بوصة، وبدقة 1440 × 3088، ومعدل كثافة 505 بكسل لكل بوصة. نظام التشغيل ويأتي هذا الهاتف مزودًا بنظام التشغيل Android 14 ويدعم وظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة الشحن السريع يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط منفذ الUSB يأتي من نوع الأحدث Type C لون الهاتف يتوفر الهاتف باللون الرمادي التيتانيوم والأسود والأصفر والأرجواني

سعر هاتف Galaxy S 24 ultra

يهتم العديد من محبين سامسونج بمعرفة سعر هاتف Galaxy S 24 ultra، وخلاص الفقرات التالية سنعرض لكم الاسعار بشئ من التفصيل وهي كالآتي: