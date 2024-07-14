” أقوى موبايل من فيفو”.. تعرف على مواصفات vivo x100 pro اشتريه دلوقتي حالا

شركة فيفو هي إحدى الشركات التي ظهرت مؤخرًا في صناعة الهواتف الذكية، وقد أثبتت جدارتها منذ بداية ظهورها بفضل جودة المواد التي تستخدمها وتقنياتها المتقدمة، وتتميز هواتفها أيضًا بأسعارها المنافسة مقارنة بمنافسيها، من بين منتجاتها، وفيما يلي نعرض لكم مواصفات vivo x 100 pro، الذي يعتبر إصدارًا ممتازًا، حيث يأتي مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

مواصفات vivo x100 pro

الجدول التالي يحتوي على جميع مواصفات هاتف فيفو X100 Pro.

المعالج Dimensity 9300 ثماني النواة. التخزين الإصدار الأول يأتي بذاكرة تخزين 256 جيجابايت مع 12/ 16 ذاكرة تخزين عشوائي جيجا رام. أما الإصدار الثاني فيأتي بذاكرة تخزين 512 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين عشوائي 16 جيجا رام. الإصدار الأخير يأتي بذاكرة تخزين 1 تيرا مع ذاكرة تخزين عشوائي سعتها 16 جيجا رام. الشاشة من نوع AMOLED. مساحتها 6.78 بوصة. تأتي بدقة 1260×2800 بيكسل بجودة FHD+. سطوعها إلى 3000 شمعة. معدل تحديثها 120 هيرتز. الكاميرا الأمامية دقتها 32 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة قدرها F/1.75 يوجد بها مثبت بصري. الكاميرا الثانية دقتها 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة قدرها F/2.0 للتصوير بزاوية واسعة. والكاميرا الثالثة بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة قدرها F/2.5. نظام التشغيل أندرويد 14 البطارية 5000 مللي أمبير.

مميزات هاتف vivo x100 pro

هناك عدة مميزات رائعة يوفرها هذا الجهاز وتتضمن ما يلي: