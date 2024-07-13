موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس المتوقع + القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

ينتظر الجميع بالوقت الحالي الإعلان عن وقت الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان، ذلك المسلسل الذي يتبع السلسلة السابقة قيامة ارطغرل وتدور أحداثه عن والد عثمان وطريقته في مواجهة الأعداء، بدأ ارطغرل في 2014 وتم اختتام الموسم الخامس من هذا المسلسل باقناع أرطغرل بابتداء الحرب مع هولاكو والتي أطلق عليها حرب بركة هولاكو، استقرت على أن يتم تقسيم الإمبراطورية المغولية لأربع خانات وعثمان يواجه إحدى تلك الخلايا.

الموسم السادس مسلسل قيامة عثمان

يعد مسلسل المؤسس عثمان إحدى أبرز الأعمال التاريخية في تركيا، ولقد حقق شهرة كبيرة وواسعة ما بين جميع عشاق الدراما هذا الأمر الذي جعله متتابع إلا أن المشاهدين لم يشعروا بوجود أي ملل نظرًا لتتابع الأحداث وهم يترقبون بفارغ الصبر أن يتم عرض الموسم الجديد وفقًا للتقارير التي قد نشرت من خلال المصادر الموثوقة، ومن المفترض بأن يتم عرض الجزء السادس بداية من شهر أغسطس أو حتى سبتمبر، وتعد تلك المواعيد ثابتة لعرض الأجزاء الجديدة، وهذا المسلسل التاريخي قد نال نسب مشاهدة عالية بالدول العربية، ويعد هو المكمل لأحداث قيمة أرطغرل ذلك الذي يلاقي شعبية كبيرة في الوطن العربي ودول الشرق الأوسط.

قنوات تنقل مسلسل قيامة عثمان

يعد مسلسل عثمان إحدى أشهر المسلسلات التركية بالعالم العربي والإسلامي، فهو يتحدث عن الفتوحات الإسلامية بالدول الغربية ويشرح استراتيجيات الدولة العثمانية للتصدي لهم، وهناك الكثير من القنوات التي تقوم بعرض هذا المسلسل بجميع مواسمه مثل الجزائرية، قناة الفجر، والقناة التركية آي تي في، وتعد تلك القنوات من بين هذه القنوات الرائدة بنقل المسلسل، ويعرض في كل أسبوع حلقة تكون باللغة التركية ثم تترجم للعربية لاحقًا.