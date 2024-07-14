تعرف على سلم الرواتب وحقيقة رفع رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024

يتطلع المواطنون في العراق إلى أخبار مؤكدة حول زيادة رواتب المتقاعدين في عام 2024، وتسعى الحكومة العراقية لتلبية جميع احتياجات المواطنين الذين يتقاضون راتب التقاعد، بهدف مساعدتهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، وتحسين وضعهم الاجتماعي، وتوفر وزارة المالية إمكانية الاستعلام عن راتب التقاعد في العراق.

حقيقة رفع رواتب المتقاعدين في العراق عام 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة في رواتب المتقاعدين في العراق بمقدار حوالي 100 ألف دينار عراقي، وتسعى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع المتقاعدين، بهدف ضمان استقرارهم المالي وتوفير احتياجاتهم الأساسية، وتعتبر هذه المبادرة من أهم المبادرات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد.

خطوات التحقق من رواتب المتقاعدين في العراق

توفر الحكومة العراقية للمواطنين إمكانية الاطلاع على رواتب المتقاعدين، ويتم ذلك بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية، ويمكن الاطلاع على الرواتب باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية.

اضغط على المواطن على أيقونة الدخول.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

انقر على رمز الخدمات الرقمية.

ثم انقر على أيقونة الاستفسار عن معاشات التقاعد.

سجل جميع البيانات المتعلقة بالمواطن المتقاعد في المكان المخصص لها.

اضغط على زر الاستعلام.

سيتم عرض قيمة راتب التقاعد بعد الزيادة وأيضا تاريخ الصرف.

سلم رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

تقوم وزارة المالية في العراق بتوضيح جدول رواتب المتقاعدين بعد الزيادة التي تم إضافتها لجميع الرواتب، وهو كالتالي: