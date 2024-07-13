حقيقة خفض عائد شهادات الإدخار 2025 + هنا تفاصيل شهادات البنوك مرتفعة العائد في بنك مصر والأهلي

بدأ المواطنين في البحث عن حقيقة خفض عائد شهادات الإدخار خلال هذه الفترة، وما هو أعلى عائد لهذه الشهادات نظرًا لوجود تقلبات اقتصادية محلية عالمية وارتفاع قيمة معدلات التضخم، إذ أنه مباح للكثيرين أفضل الوسائل في الاستثمار والإدخار، وقد أعلنت البنوك المصرية عن وجود عوائل مجزية مثل شهادة ابن مصر وطلعت حرب والقمه وغيرها.

حقيقة خفض عائد شهادات الإدخار

أعلن البنك التجاري الدولي عن انخفاض سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بما يعادل 2% إذ أن الفائدة وصلت على الشهادات ثلاثية بريميوم حتى 20% بعد أن كانت 22%، والحد الأدنى ليتم شراء هذه الشهادة 100,000 جنيه، ولقد قال نائب رئيس البنك بأن العائد معتمد على توقعات البنوك وهدف البنك نفسه.

الشهادات مرتفعة العائد في بنك مصر والأهلي

طرحت بنوك متعددة شهادات إدخار لها عوائد مرتفعة مثل بنك مصر والبنك الأهلي، إذ أن النسبة وصلت 30% وذلك ضمن الجهود التي تم اتباعها في مساندة الجنيه، مع تقديم عوائد تكون حقيقية للمدخرين، ولقد أوضح نائب الرئيس في البنك العقاري بأن هناك نقص السيولة يؤدي لرفع في أسعار الفائدة بشكل مؤقت على تلك الشهادات المطروحة، حتى يتم جذب المدخرات لدعم العمليات والنشاط، ومن المتوقع أن تنخفض لاحقًا وتم توقع أيضًا بأن البنك المركزي سيخفض الفائدة على أسعار الكوريدور بشكل تاريخي، وذلك يدفع البنوك لإعادة تسعير الأوعية الإدخارية.

إعادة التسعير

أعلن البنك المركزي بأن التضخم قد يتراجع بالنصف الأول من العام القادم 2025، واستند إلى عدة عوامل من أهمها هو تجديد تلك السياسة النقدية مع توحيد سوق الصرف وزيادة الأثر الإيجابي في السوق الأساسي، ولقد توقع بنك استثمار أمريكي بأن معدل التضخم بمصر يسجل 22% على الأساس السنوي في انتهاء العمل الحالي 2024.

وكان ذلك متوافقًا مع تلك توقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي، وسيتم تراجع التضخم بشكل تدريجي مع بداية حل أزمة الشح في النقد الأجنبية مع تجديد السياسة النقدية في البنك المركزي، ومن المفترض بأن التمويل الدولي سينخفض بالتضخم مع فبراير 2025 لأقل من 15%، والتقديرات قد تراوحت ما بين 4% إلى 8% مع حلول يونيو 2025.