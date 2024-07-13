خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 الاوراق والشروط المطلوبة

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
خطوات التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024 الاوراق والشروط المطلوبة
خطوات التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر توفر لجميع الأفراد التسجيل في منحة البطالة بعد استيفاء عدة شروط للحصول على المساعدات التي تقدم من عدد كبير من المواطنين إلى أقل دخلا لمساعدتهم على الحياة ورفع مستوى معالجتها وتوفير دخل مادي يساعدهم على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، فإن هذه المنحة تعد من أشهر صور الدعم في الجزائر بالشراكة مع الوكالة الوطنية لتعزيز التضامن ورفع مستوى المواطن، وسوف نعرض لكم خطوات التسجيل في المنحة والشروط المطلوبة خلال هذا المقال.

التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2024

يمكن التسجيل في منحة البطالة بالجزائر من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

  • اضغط على رابط الوكاله على الوطنية للتشغيل ثم يضغط على تسجيل الدخول.
  • واختار منحة البطالة إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح وتأكد من صحتها ثم اتبع التعليمات المطلوبة.
  • واضغط على ارسال الطلب في النهاية.

 

الشروط المطلوبة للحصول على منحة البطالة الجزائر 2024

يمكن التسجيل في منحة البطالة بالخطوات سهله وبسيطه ولكن يجب عليك أن تتأكد من توفر عدة شروط تتمثل فيما يلي:

  • يجب ان يكون حامل الجنسية الجزائرية يجب ان تتاكد من الهوية بشكل رسمي.
  • أن يكون عمر المتقدم من 19 عاما إلى 40 عام وذلك لتحديد الفئة العمرية المستهدفة من المنحة.
  • يجب أن يقدم الأوراق والمستندات التي تثبت انه يستحق الدعم ومن أصحاب الدخل المنخفض.
  • يجب ألا يكون قد استفاد من اي برامج دعم اخرى.
  • ألا يكون له دخل شهري ثابت أن يحضر شهادة البطالة التي تصدر من مكتب التشغيل الوطني.
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amal khater

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