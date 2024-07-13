الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني العراق 2024 وكيفية سدادها

مديرية المرور العراقية اصدرت توجيهات جديدة يمكن من خلالها الاستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني، وأكدت على جميع الأفراد ضرورة الالتزام بتسديد قيمة الغرامات حتى يتجنب العقوبة وجاءت هذه الإجراءات ضمن إطار الحكومة وجهود وزارة الداخلية لتعزيز الوعي المروري والالتزام بكافة القوانين وقد أكدت ان التأخير في سداد غرامات المرور يؤدي إلى عقوبات وفرض غرامة مالية مرتفعة وإذا لم يتم الالتزام سوف تشدد العقوبة لذلك سوف نذكر لكم الخطوات الاستعلام عن غرامات المرور برقم الألماني.

سداد غرامات المرور برقم الألماني والاستعلام عنها

تختلف قيمة غرامات المرور من فرض إلى آخر تبعا لنوع المخالفة المرتكبة حيث تكون الغرامات على النحو الآتي:

2500 دينار عراقي اذا لم يتم ارتداء حزام الأمان

10000 دينار عراقي اذا خامه السائق بالقيادة تحت تأثير أي مواد مخدرة او كحول او ادويه يمنع تناولها عند القيادة.

5000 دينار عراقي عند مخالفة إشارات المرور وعدم الالتزام بها.

طريقة سداد غرامة المرور في العراق