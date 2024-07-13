”نتائج البكالوريا bac onec dz“ رابط نتائج الباكالوريا 2024 بجميع ولايات الجزائر عبر موقع الديوان الوطني

نتائج البكالوريا bac onec dz، من المقرر أن تظهر نتائج مرحلة البكالوريا بكافة الولايات الجزائرية خلال الأيام القادمة وذلك وفقا للبيان الصادر عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية والتي كشفت عن استمرار عمليات تصحيح ومراجعة أوراق الاجابة ورصد الدرجات في لجان الكنترول، وتعمل هذه اللجان على عدم التعجل للانتهاء سريعا بل تتمهل في الفحص والتدقيق لضمان العدالة والنزاهة والتأكد من حصول كل طالب على حقه كاملا في هذه المرحلة الدراسية الهامة، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد ظهور نتائج البكالوريا وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

نتائج البكالوريا bac onec dz

بمجرد انتهاء طلاب مرحلة البكالوريا في الجزائر من أداء الاختبارات أصبح القلق يعتري أغلبهم من النتائج وينتظرونها بترقب وصبر كبيرين، ويرجح أن تظهر النتائج خلال أسبوع على الأكثر بعد انتهاء لجان الكنترول بوزارة التربية من عملها، وتتابع الوزارة مراكز التصحيح حتى تخرج النتائج بدقة دون تعرض أي طالب للظلم، وتتيح الوزارة إمكانية الاطلاع على النتائج عبر أكثر من وسيلة وذلك للتيسير على الطلاب وتمكينهم من معرفة نتيجتهم من مكانهم بأسهل طريقة وفي أسرع وقت، حيث ستكون النتائج متاحة على موقع الديوان الوطني وموقع فضاء اولياء التلاميذ، بالإضافة الى امكانية الاستعلام من خلال الرسائل النصية على الهاتف.

رابط نتائج البكالوريا bac onec dz

وللاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر عبر موقع الديوان الوطني قم باتباع الخطوات التالية :