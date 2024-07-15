نتيجتك هتظهر امتى؟.. موعد نتيجة الثانوية العامة في مصر 2024 ورابط الحصول عليها

يتم عرض تساؤلات في الفترة الحالية، والتي ترسل بشكل متكرر إلى وزارة التعليم أبرز التساؤلات، هي متى موعد نتيجة الثانوية العامة؟ والتي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، حيث تتبقى مادة أو اثنين، ويتمكن الطلاب من إنهاء اختبارات الثانوية العامة في يوم السبت الذي يوافق 20 من الشهر الجاري، وبعد مرور عدة أيام قليلة، يتم طرح النتائج إلى الطلاب، وهذا هو المتعارف عليه دائما في مرحلة الثانوية العامة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 مصر

هناك بعض التوقعات التي توضح إجابة سؤال متى موعد نتيجة الثانوية العامة، حيث تضع وزارة التعليم دائما خطة يتم السير عليها، لبدء اختبارات الثانوية العامة وتصحيح الأوراق حتى وقت الإعلان عن النتيجة، لذا فإنها ستكون متاحة إلى الجميع في شهر أغسطس، وتحديدا من اليوم الخامس حتى اليوم العاشر، وفي تلك الفترة سيكون قد تم الانتهاء من عملية التصحيح على أكمل وجه.

ويتم اعتمادها والإعلان عن أسماء الأوائل بها من قبل وزير التعليم، ومن بعدها يتم رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتم بدء اختبارات الثانوية العامة في شهر يونيو الماضي، وظلت مستمرة حتى الشهر الجاري، وتحديدا يوم 20 الذي يتمكن طلاب الشعبة العلمية وتحديدا قسم علمي رياضة من أداء اختبار مادة الديناميكا، وهي آخر مواد الثانوية العامة.

إجراءات الوزارة لضمان دقة التصحيح

العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء فترة تصحيح الأوراق، وذلك لضمان تنفيذها على أكمل وجه دون وجود بها أي أخطاء، وتلك الإجراءات هي عبارة عن التالي:

تم اعتماد التقنية الإلكترونية لتصحيح الأوراق، وذلك لمنع وجود أي أخطاء بها.

العديد من البرامج التدريبية التي تم تقديمها إلى المعلمين والمصححين بصورة مكثفة، لضمان سير عملية التصحيح على أكمل وجه.

يتم تنفيذ عملية المراجعة على عدة مراحل، ومن قبل العديد من المصححين، وذلك للتأكد من صحة الدرجات المقدمة إلى الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، يمكن اتباع الخطوات التالية بشكل تفصيلي: