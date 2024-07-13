“هُنــــــا aadl.com.dz” رابط وكالة عدل 3 inscription aadl dz بالجزائر 2024 واهم الشروط المطلوبة

Hossam تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“هُنــــــا aadl.com.dz” رابط وكالة عدل 3 inscription aadl dz بالجزائر 2024 واهم الشروط المطلوبة
وكالة عدل 3 inscription aadl dz
  • أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
  • ألا يكون مالكا لأي وحدة سكنية أو أرض صالحة للبناء.
  • أن يكون عمره لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 70 عام.
  • أن يكون دخله يتراوح ما بين 24 الف دينار و 118 الف دينار شهريا.
  • ألا يكون سبق واستفاد من برامج الدعم السكني التي تقدمها الدولة.
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Hossam

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