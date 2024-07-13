“هُنــــــا aadl.com.dz” رابط وكالة عدل 3 inscription aadl dz بالجزائر 2024 واهم الشروط المطلوبة

وكالة عدل 3 inscription aadl dz، لتوفير سكن جيد ومناسب لقطاع عريض من المواطنين تعلن وزارة الاسكان كل فترة عن مبادرة جديدة لتوفير وحدات سكنية بتسهيلات كبيرة يستفيد منها آلاف الأشخاص ممن يرغبون في تملك سكن بنظام تقسيط ميسر وذلك ضمن برامج الدعم الاجتماعي الهامة التي تقدمها الحكومة الجزائرية، ويتقدم المواطن للاستفادة من المبادرة عبر التسجيل الالكتروني وتعبئة نموذج الطلب وادخال المعلومات اللازمة بشكل دقيق، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 والشروط المطلوبة للاستفادة من المبادرة.

رابط وكالة عدل 3 inscription aadl dz بالجزائر 2024 يمكن لأي مواطن جزائري تتوافر فيه شروط الاستحقاق أن يتقدم بالتسجيل في مبادرة وكالة عدل 3 ويتبع عدة خطوات بسيطة ليقدم طلبه في غضون دقائق على أن يتم بحثه من قبل الجهات المختصة للتأكد من توافر شروط الاستحقاق بالمتقدم ومن ثم الرد عليه بالموافقة أو الرفض، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 : الدخول الى صفحة التسجيل الرسمي على موقع وكالة عدل 3 inscription aadl dz بالضغط هنا.

التسجيل عبر الموافقة اولا على الشروط والأحكام الموضحة.

ثم تحديد الولاية التابع لها المتقدم، وكتابة رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي في الخانات المخصصة.

سيطلب من المستخدم ادخال رقم هاتفه لإرسال رمز للتحقق.

بعد اعادة ادخال الرمز ستظهر لك استمارة التقديم لتقوم بتعبئة البيانات المطلوبة بدقة.

تحقق من صحة المعلومات المدخلة قبل ارسال الطلب.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3