استقبل الآن أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على الأقمار الصناعية لمحتوى ثقافي ممتع

إن قناة ناشيونال جيوغرافيك هي الخيار الأمثل لعشاق الثقافة والطبيعة والحيوانات، حيث أن القناة تقوم ببث برامج ثقافية متنوعة ومميزة مما جعل القناة لها قاعدة كبيرة من الجماهير، وكان هذا سبب في زيادة معدل البحث لمعرفة تردد ناشيونال جيوغرافيك 2024 الجديد على الأقمار الصناعية.

تردد ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

يمكن الاستمتاع بمشاهدة القناة على قمر صناعي النايل سات وذلك من خلال البيانات الآتية:

تردد القناة على النايل سات: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 30000.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

كذلك يمكن ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك ومختلف البيانات الخاصة بها على قمر عرب سات والاستمتاع بالمحتوى المميز والممتع الذي يتم عرضه على مدار الساعة، وذلك وفقًا للبيانات الآتية:

تردد القناة على عرب سات: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي.

أهم البرامج الثقافية على قناة ناشيونال جيوغرافيك

يتم تقديم العديد من البرامج الثقافية الشيقة والممتعة على قناة ناشيونال جيوغرافيك وذلك على مدار الساعة، والتي ساهمت بشكل واضح أن يصبح للقناة قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف الدول العربية، كذلك يتم بث القناة بجودة عالية على مدار 24 ساعة في اليوم، ومن ضمن البرامج المميزة التي يتم تقديمها ما يلي:

برنامج سمكة التونة العنيدة.

برنامج أمومة الحيوانات.

برنامج تحت تهديد الإنقراض.

برنامج حياة المفترسات السرية.

برنامج الطبيعة الجامعة.

برنامج المنقبون عن الذهب.

وغيرها من البرامج الثقافية المتنوعة التي جعلت قناة ناشيونال جيوغرافيك تعتبر من أشهر وأهم القنوات التي تقوم ببث محتوى ثقافي مميز على مدار 24 ساعة في اليوم,