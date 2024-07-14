“استــــــعلم وســــدد حـــــالا ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وخطوات دفعها

غرامات المرور العامة الرقم الالماني، من أهم الخدمات الالكترونية التي اطلقتها الحكومة العراقية مؤخرا إمكانية التعرف على المخالفات المروية وقيمة الغرامات وسدادها أيضا عبر الانترنت وتأتي هذه الخدمة ضمن مجموعة من الخدمات الرقمية التي تخطط الحكومة لتوفيرها من أجل تقليل التكدس وتخفيف الضغط بالمؤسسات الحكومية، وللتيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهودهم، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال رابط وطريقة الاستعلام عن غرامات المرور بالخطوات.

غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق يمكن لأي صاحب مركبة بالعراق أن يعرف قيمة غرامات المرور الموقعة عليه بسهولة تامة وباتباع خطوات بسيطة وذلك من خلال الخدمة التي اتاحتها وزارة الداخلية العراقية على منصة اور الالكترونية، وبالتالي يتمكن الشخص من سدادها في موعدها قبل مضاعفة العقوبات عليه، وسنستعرض لكم في السطور التالية الخطوات المتبعة للاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني : الدخول الى بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية وذلك عبر الضغط على هذا الرابط.

ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

اختيار خدمة “غرامة” من الخدمات الالكترونية الموجودة بالموقع.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة وهي رقم الهوية ورقم تسجيل السيارة.

ثم الضغط على “استعلام” وستظهر أمامك قيمة الغرامات المرورية بالتفصيل. سداد غرامات المرور العامة الرقم الالماني كما يمكن للمواطن أو المقيم بالعراق تسديد غرامات المرور الكترونيا وبذلك لم يعد بحاجة للذهاب شخصيا الى مكاتب المرور والوقوف في طوابير طويلة من أجل الدفع، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة سداد غرامات المرور العامة الرقم الالماني : بعد معرفة قيمة الغرامات المرورية على النحو الموضح في الفقرة السابقة.

سيجد المستخدم ضمن الخيارات الموجودة ايقونة “سداد”.

يقوم بالضغط عليها ثم يختار الوسيلة التي تناسبه للدفع الالكتروني.

ثم عليه ادخال بيانات البطاقة واستكمال باقي الخطوات اللازمة لاتمام العملية بنجاح.