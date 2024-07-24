هسه .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر spa.gov.iq

التحقيق في قائمة المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي السابع لعام 2024 يشكل مصدر إهتمام للعديد من المواطنين في العراق، البرنامج يعد من البرامج الرئيسية التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف توفير حياة كريمة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، سنوضح الطريقة المثالية للاستعلام عن الأسماء المستفيدة والشروط المطلوبة للإستفادة من هذا الدعم.

أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أطلقت رابطا للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة السابعة 2024، لتسهيل عملية التعرف على الأهلية للدعم والشمول المالي، يمكنكم الإستعلام باتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي” الإلكترونية. ثم بعد ذلك يجب تسجيل كافة بيانات الدخول. بعد ذلك يجب أن يتم اختيار الوجبة المراد الاستعلام عنها وتحديد المحافظة. ثم بعد ذلك يجب إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والضغط على زر البحث. واخيرا بعد ذلك يتم تحميل الكشوف المتاحة والبحث عن الاسم المطلوب فيها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

لن يتم منح الدعم الاجتماعي في العراق إلا بعد تحقيق مجموعة من الشروط الأساسية والضوابط الضرورية، ومن هذه الشروط هي التي سوف نعرضها لكم خلال الاتي: