خفيف الوزن و سريع الشحن.. كل ما تريد معرفته عن OPPO Reno12 F 5G

كشفت شركة OPPO عن مواصفات هاتفها الجديد OPPO Reno12 F 5G هذا الهاتف المثالي لمحبي الأناقة والتصاميم الرائعة، يحتوي الهاتف على مجموعة متنوعة من المواصفات التي تجعله واحداً من أفضل الهواتف التى أنتجتها هذه الشركة مثل نظام الذكاء الاصطناعي والجودة العالية جداً.

مواصفات هاتف OPPO Reno12 F 5G.

هاتف OPPO Reno12 F 5G يأتي بمواصفات تتفوق على منافسيه في نفس الفئة، ومن أبرز هذه المواصفات ما يأتى :

الوزن: 179 جرام،

الأبعاد: 161.4×74.8×7.3 مم.

معالج ثماني النواة.

دعم ذاكرة خارجية microSDXC.

سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت

وذاكرة عشوائية (RAM) بحجم 8 جيجابايت.

كاميرا خلفية ثلاثية: الأولى بدقة 64 ميجابكسل، الثانية بدقة 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة 8 ميجا بكسل .

كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

دعم خاصية NFC.

مستشعر الإنفرا رد للتحكم في الأجهزة الكهربائية.

دعم بصمة الأصبع وفتحة التعرف على الوجه.

بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

الألوان المتاحة: أسود، ذهبي، فضي.

الهاتف يحتوي على ميكروفون إضافي لتقليل الضوضاء أثناء الاستخدام.

يستخدم مكبرات صوت خارجية بنظام ستيريو لتقديم أفضل جودة صوتية.

البطارية ذات فترة تشغيل طويلة، كما يمكن شحنها بالكامل في وقت قياسي بفضل قدرتها التي تصل إلى 80 وات.

تقدم الشاشة أداءً ممتازاً وتدعم تقنية HDR10 كما تحتوي على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla.

موعد توافر هاتف OPPO Reno12 F 5G فى مصر .

من المتوقع أن ينطلق هذا الهاتف فى مصر فى نهاية شهر يوليو 2024 ليدخل المنافسة فى السوق المصرية مع الأنواع المختلفة من الهواتف .