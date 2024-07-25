سجل واحصل على الدعم .. طريقة التسجيل في منحة الطفل في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

في اطار سعي الحكومة الجزائرية لحماية الطفل وتوفير الدعم المناسب له، فقد حرصت على اطلاق مبادرة التسجيل في منحة الطفل، والتي تتيح الحصول على مبلغ مالي للأسرة بعدما يتم التأكد من توافر الشروط والضوابط المطلوبة، ومن خلال هذه السطور نوضح ما كشفت عنه الحكومة بشأن التسجيل في المنحة والضوابط المطلوبة.

التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024

يمكن التسجيل بسهولة في منحة الطفل في الجزائر بخطوات إلكترونية بسيطة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم التوجه لزيارة موقع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

في الخطوة التالية يتم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول، وذلك في حال وجود حساب مسبق.

يتم تحديد مبادرة منحة الطفل من قائمة الخدمات المتاحة عبر الموقع.

يتم الاطلاع على الشروط الأحكام والموافقة عليها.

يتم تدوين كافة البيانات الموجودة في استمارة التقديم الإلكترونية، والتي تتضمن كافة المعلومات الشخصية وبيانات الطفل والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة في الخانة المخصصة لذلك.

العمل على مراجعة جميع البيانات والمستندات لتأكد من صحتها.

ثم يتم الضغط على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في منحه الطفل 2024

لكي يتم التسجيل والقبول من جانب الأسر ذوي الدخل المحدود الاستفادة في منحة الطفل بالجزائر، لابد من توافر عدد من الشروط والضوابط، والتي تتمثل فيما يلي: