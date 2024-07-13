كله جديد في جديد.. تردد قناة كراميش 2024 على نايل سات بأقوى إشارة المحتوى المناسب للأطفال

تردد قناة كراميش 2024 التي تعتبر من أفضل الترددات التي تقدم محتوى مميز ينال إ‘جاب الأطفال عندما يجلسون أمامها، تعمل قناة كراميش بكفاءة عالية على النايل سات وهذا ما يجعل الأباء والأمهات يبحثون عنها لأنهم لم يجدون أي صعوبة في التقاط إشارتها على الجهاز، كراميش قناة الأطفال الأولى على الساحة الفضائية تنفرد بأقوى باقة من الأغاني والأناشيد وتعمل بصورة منتظم ومستقرة للغاية، كما أن القناة تمتلك تقنيات وإمكانيات عالية للغاية، وهذا ما يمنع حدوث أي تقطيع أو تشويش،

وأن صورة وصوت القناة في قمة النقاء والوضوح، تحظى قناة كراميش على إعجاب ملايين الأطفال ويهتم الآباء والأمهات بتواجدها على الجهاز نظراً للمحتوى الفريد والناجح التي تقدمه القناة طوال اليوم، وهذا ما يجعل الأطفال تجلس للاستمتاع بمشاهدة القناة دون أي شكوى أو شعور بالملل، تجدون عبر التقرير التالي من موقعنا البديل تردد قناة كراميش 2024.

تردد قناة كراميش 2024

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد : 11605.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة كراميش للاطفال

تأسست قناة كراميش منذ أكثر أكثر من 12 عام، نجحت القناة وتألقت بين الكثير من القنوات المخصصة للأطفال، وأصبحت القناة لها مكانتها وتحظى على إعجاب الكبير والصغير، كراميش قناة ناجحة تتمتع بشعبية وانتشار في جميع الدول العربية، تقدم محتوى يليق بالأطفال ويناسب أعمارهم المختلفة من العامين وحتى 10 سنوات،

تحرص القناة أن تقدم محتوى متنوع بين رسوم متحركة، مما تعرض أفضل الأغاني وتعرض أناشيد تعليم حروف عربية وانجليزية وأرقام، كما تعرض مجموعة من البرامج التي يستفيد منها الأطفال لأنها تقدم نصائح وإرشادات، كما أن كراميش تقوم بالدور التوعوية والتربية وتساعد الأباء والأمهات في تربية أبنائهم، مما تقوم بدور الروضة فترة الصيف لأنها تعرض محتوى تعليمية ناجح من الدرجة الأولى.

تردد قناة كراميش على عرب سات 2024