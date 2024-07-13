كشوفات pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم العراق عبر منصة مظلتي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية

زاد البحث الساعات الأخيرة على جوجل ومواقع التواصل المختلفة عن صدور أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وهذا البحث يعود لأهمية تلك الوجبة انتظار المواطنين الإعلان عنها بافرغ من الصبر منذ فترة طويلة جداً، كلما طال وقت الانتظار كلما زاد القلق لدى المتقدمين، ويريدون معرفة أي معلومة جديدة ولماذا تأخرت الوزارة هذا العام في أصدار الوجبة، لأن السنوات الماضية كانت هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية تصدر كشوفات المشمولين دفعتين أو ثلاثة دفعات،

الدعم التي تقدمه الدولة للمواطنين هو جزء من المساعدة على تحسين واستقرار المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، حيث استفاد الآلاف من المواطنين من دعم الرعاية للدفعات السابقة، وهناك فرصة أخرى للغير مستفيدين من الدفعات السابقة يراقبونها الآن، خلال الفقرات التالية ننشر لكم المزيد عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

قد مضى وقت طويل جداً أكثر من 8 أشهر على عملية التسجيل على الوجبة السابعة، وهذا ما يثير جدل وضجة كبير على مواقع التواصل، مما غضب الكثير من هذا التأخر بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة وزيادة العبء عليهم في ظل التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار، وردتنا بعض الأخبار الجديدة عن الوجبة السابعة من أحدى المصادر بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وهيئة الحماية الاجتماعية يستعدون إلى أطلاق كشوفات أسماء المشمولين،

ويصل عددهم لعام 2024 نحو 70 ألف مستفيد رجال ونساء لعموم المحافظات، وأشارت التصريحات بأن الكشوفات ترفع إلكترونياً على الموقع مع بداية حلول شهر أغسطس المقبل ولن تتأخر أكثر من ذلك وهذا بعد التوقيع على الموازنة المالية لعدد المشمولين.

رابط الاستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf

تتم عملية الإطلاع على الكشوفات الوجبة السابعة بمنتهى السهولة عند اتباع ما يلي:.