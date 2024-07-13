كرسي في الكلوب.. سعر صرف الدولار اليوم مقابل الدينار العراقي وهذا سعر ال 100 دولار

سعر صرف الدولار اليوم، منذ سنوات تعرض الاقتصاد العراقي لمجموعة من الهزات التي أثرت عليه وجعلت حالة العملة المحلية في تدهور لتنخفض مقابل العملات الأجنبية، وقد أصبح قطاع عريض من الشعب خصوصا المستوردين والمستثمرين يهتم اهتمام بالغ بمعرفة سعر الدولار يوميا الذي يتعرض للارتفاع احيانا وللانخفاض احيانا أخرى، لذا سنقدم لكم في هذا المقال سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم وأسعار الفئات النقدية المختلفة في البورصات والبنوك العراقية، وكذلك سنستعرض لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر صرف الدولار اليوم في العراق تشهد أسعار صرف الدولار في العراق خلال هذه الفترة تذبذبا كبيرا مما يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فارتفاع سعر الدولار وانخفاض الدينار يؤدي الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات الرئيسية والعكس صحيح، وفيما يلي سنستعرض لكم سعر صرف الدولار اليوم في البورصات العراقية لمختلف الفئات النقدية : 1 دولار امريكي = 1.308.99 دينار عراقي.

5 دولار امريكي = 6.544.95 دينار عراقي.

10 دولار امريكي = 13.089.9 دينار عراقي.

25 دولار امريكي = 32.724.7 دينار عراقي.

50 دولار امريكي =65.449.5 دينار عراقي.

100 دولار امريكي = 130.8999 دينار عراقي.

1000 دولار امريكي = 1.308.990 دينار عراقي.

5000 دولار امريكي = 6.5449950 دينار عراقي.

10000 دولار امريكي = 13.089900 دينار عراقي. سعر صرف الدولار اليوم في مصر سعر الدولار في مصر يشهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاع غير مسبوق وهذا تسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير، وقد بلغ سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 48.28 جنيه مصري، وسنستعرض لكم في السطور التالية سعر صرف الدولار اليوم في مصر : 1 دولار امريكي =48.28 جنيه مصري.

5 دولار امريكي =241.4 جنيه مصري.

10 دولار امريكي =482.8 جنيه مصري.

25 دولار امريكي =1.207 جنيه مصري.

50 دولار امريكي =2.414 جنيه مصري.

100 دولار امريكي =7.242 جنيه مصري.

150 دولار امريكي =9.656 جنيه مصري.

200 دولار امريكي =12.070 جنيه مصري.

250 دولار امريكي =14.484 جنيه مصري.

300 دولار امريكي =24.140 جنيه مصري.

500 دولار امريكي =33.796 جنيه مصري.

700 دولار امريكي =48.28 جنيه مصري.

1000 دولار امريكي =48.280 جنيه مصري.