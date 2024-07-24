شو صار عند الدكتور يالولو.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجودة ممتازة لمشاهدة افضل اغاني الاطفال

قناة وناسة تعد من القنوات الرائدة في تقديم محتوى موجه للأطفال حيث تخصصت في بث مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج الترفيهية التي تستهدف الأطفال من جميع الأعمار كما تشتهر القناة بتقديم باقة من أغاني الأطفال الممتعة والمشوقه التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وتحفيز خيالهم من خلال الموسيقى بفضل ترددها الجديد لعام 2024 توفر قناة وناسة للمشاهدين إمكانية الاستمتاع بجودة عالية وإشارة قوية مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال وأسرهم.

تردد قناه وناسه

لضبط تردد قناة وناسة للأطفال حيث يمكنك استخدام المعلومات التالية لضمان استقبال إشارة قوية وواضحة:

على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات ضبط التردد

افتح قائمة الإعدادات أو التركيب في جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر إضافة تردد جديد.

أدخل المعلومات المذكورة أعلاه (التردد، الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ).

ابدأ البحث عن القنوات.

بعد العثور على القناة احفظ الإعدادات..

محتوى قناة وناسة

قناة وناسة تقدم مجموعة متنوعة من أغاني الأطفال التي تجمع بين المرح والتعلم قد تتغير قائمة الأغاني بشكل دوري لكن إليك بعض الأسماء الشائعة التي يمكن أن تجدها على القناة: