خطوات التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 الجزائر عبر www.mdn.dz

الكثير من الأشخاص الان يواصلون البحث للتعرف على رابط التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 الجزائر اذ ان عمليات البحث ازدادت كثيرا من جانب المواطنين حول هذا الموضوع وتجدر الاشارة بان وزارة الدفاع قامت بالاعلان عن هذا الموعد وبينت ايضا من خطوات اللازمة للتسجيل وفيما يلي سوف نوضح لكم التفاصيل.

التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 الجزائر

بينت وزارة الدفاع الوطني بالجزائر كيفية التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024 الجزائر وهي كما يلي:

الخطوة الأولى التوجه الى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع الالكتروني من خلال النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية انتقاء أيقونة تسجيل الدخول

الخطوة الثالثة كتابة البريد الالكتروني

الخطوة الرابعة إدخال كلمة المرور

الخطوة الخامسة تسجيل كل البيانات اللازمة

الخطوة السادسة إرفاق كل الوثائق والمستندات اللازمة

الخطوة الأخيرة الضغط على زر تسجيل

موعد التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي الجزائر

أوضحت وزارة الدفاع أنه من المفترض أن يتم التسجيل بالجيش الوطني الان التقديم متاح الان ولكنه لم يتم الكشف بصورة رسمية حتى هذا الوقت الجاري عن تاريخ غلق باب التسجيل، ومن الممكن أن يتم التسجيل بسهوله ان توفرت في مواطن الشروط اللازمة للتسجيل وهي كما يلي: