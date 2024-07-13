برواتب أعلى من السعودية والإمارات.. تأشيرة مجانية لمن يجيد هذه المهن وتمنحهم رواتب مجزية في الكويت 2024

قدمت الحكومة الكويتية عدد من التأشيرات والمنح المجانية، لبعض الأشخاص الذين يجيدون مهن معينة سيحصلون على رواتب مجزية مع وجود حوافز، علاوة على ذلك فإنها توفر لهم مجموعة من الفرص التعليمية إذا كانوا طلاب، بالإضافة إلى تقديمها مساعدات مادية بشكل شهري للأشخاص المقبولين في التخصصات المطلوبة، وذلك حسب الخطة التي أعلنت عنها الوزارة التي تعطي الأولوية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

تأشيرة مجانية لمن يجيد هذه المهن وتمنحهم رواتب

تحاول دائمًا دولة الكويت تقديم منح تعليمية للطلاب من مختلف بلدان العالم، حيث يتم منح هذه المنحة من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية، وتستضيف الطلاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت، وتكون مدة هذه الدراسة أربع أعوام.

التخصصات المطلوبة في منح الكويت 2024

كشفت الحكومة الكويتية عن مجموعة من التخصصات المطلوبة في المنح التعليمية لهذا العام من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وأبرز تلك التخصصات التالي:

كلية الدراسات والتكنولوجيا.

كلية التمريض.

كلية العلوم الصحية.

كلية الدراسات التجارية التي تضم عدد من التخصصات من بينها البنوك وتخصصات التأمين.

إدارة المواد وتخصصات المحاسبة.

كلية الدراسات الإسلامية وكلية الشريعة الإسلامية التي تضم تخصصات الفقه، والحديث، والتفسير، وفي تخصصات الدعوة والعقيدة.

كلية الآداب والتي تضم عدد من التخصصات من بينها اللغة العربية، والإنجليزية، والإعلام، والتاريخ، واللغة الفرنسية.

ما هي أهداف منحة الكويت؟

المنح التعليمية التي تقدمها دولة الكويت تحاول تحقيق من خلالها العديد من الأهداف من بينها التالي: