أموال فى الطريق لطفلك … كل ما تريد معرفته عن منحة الطفل فى الجزائر 2024

برنامج التسجيل لمنحة الطفل 2024 من المبادرات البارزة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لدعم الأسر وتوفير رعاية أفضل للأطفال، حيث تهدف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى تقديم دعم مالي للأسر المستحقة؛ وذلك للمساعدة في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف العبء الاقتصادي كما يُعتبر هذا البرنامج جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

التسجيل في منح الأطفال في الجزائر 2024.

وضعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر مجموعة من الشروط لتسجيل فى منحة الطفل فى الجزائر لعام 2024، وبناءً عليها تتم الموافقة على الطلبات المقدمة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

أن يحمل الطفل الجنسية الجزائرية.

أن تكون العائلة مقيمة إقامة دائمة داخل الجزائر.

يجب أن يتراوح عمر الطفل بين 6 اعوام و18 عام

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت استحقاقه للحصول على الدعم.

تقديم نسخة عن بطاقة الهوية الوطنية للأب والأم.

تسجيل الطفل في نظام الضمان الاجتماعي الحكومي.

التحقق من أن الدخل الشهري للأسرة لا يتعدى الحد الأقصى الذي حدده البرنامج.

طريقة التسجيل في منحة الطفل الجزائر 2024.

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

اختر نوع المنحة المرغوب فيها، وهي “منحة الأطفال”.

قم بكتابة النموذج الإلكتروني بإدخال كافة المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة .

ثم ارفع الاوراق المطلوبة للمنحة.

ثم اضغط على أرسال الطلب

بعد ذلك سيتم استقبال طلبك وفحصه من قبل لجنة مختصة في الضمان الاجتماعي للتحقق من أحقيتك فى الحصول على المنحة، وإذا تم قبول طلبك، ستحصل على منحة بقيمة 1500 دينار جزائري شهرياً.

مستندات التقديم لمنحة الطفل في الجزائر لعام 2024.

لضمان اتمام عملية التسجيل بنجاح يجب تقديم الأوراق والمستندات التالية: