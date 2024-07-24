حميدو الولد الشقي والبندورة الحمرا .. أغاني ومرح وفرح طوال اليوم عبر تردد قناة طيور الجنة 2024

يزداد البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2024 من داخل دول الوطن العربي مباشره بعد بدء الإجازة الصيفية، فقد أعلنت القناة عن بث مجموعة من الفقرات والبرامج الجديدة التي تكسب الأطفال المتعة والتسلية في الإجازة وهذا ما يبحث عنه الأباء والأمهات وأيضاً مربيات الأجيال، حيث تلبي تلك القناة رغبات الأسر العربية في تقديم محتوى موثوق يتبع تعليمات الدين الاسلامي باللغة العربية مع تنوع الفقرات وتعزيزها بالموسيقي والفيديو ليسهل ترسيخها في الأذهان.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية من خلال إجراء بحث يدوي وتدوين احداثيات القناة، ومن ثم يبدأ المحتوى في الظهور عبر شاشة التلفاز بتقنية عالية في البث للصوت والصورة من دون تشويش أو تقطيع أو اعطال، وفيما يلي نوضح التردد:

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي – رأسي – vertical.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

أبرز أغاني قناة طيور الجنة للأطفال وطيور بيبي

تعرض قناة طيور الجنة للأطفال عدد يفوق 30 فيديو كليب مدعم بالمؤثرات الصوتية والحركية وذلك على مدار اليوم لتسلية الأطفال وامتاعهم، هذا بالإضافة إلى فقرات تسلية وبرامج تعليمية ومحتوى شامل يناسب فئة الأطفال من حيث ترسيخ المباديء الحسنة والحميدة، ومن أبرز الأغاني التي يحبها الأطفال ويتفاعلون معها: