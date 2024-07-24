Here معدلات القبول للفرع العلمي 2024/2025 | | الحدود الدنيا للجامعات العراقية أحيائي وتطبيقي القبول المركزي

العديد من الطلاب في كافة أنحاء محافظات العراق يتساءلون عن معدلات القبول للفرع العلمي 2024، حيث جاءت هذه التساؤلات الكثيرة عقب انتهاء الامتحانات وظهور نتائج الصف السادس الاعدادي أيضًا، والجدير بالذكر أن الاستفسار عن معدل القبول سواء للفرع العلمي أو الأدبي من الأمور التي يهتم بها كل الطلاب، حيث يلعب معدل القبول دورًا هامًا في تحديد مستقبل الطالب، ومن خلال الفقرات التالية سنوضح لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع عبر موقعنا.

معدلات القبول للفرع العلمي 2024

بعد الكثير من التساؤلات عن معدلات القبول للفرع العلمي 2024 للكليات بالجامعات العراقية سواء في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت، أوضحت وزارة التربية العراقية أن معدل القبول بالكليات العلمية مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة لا يقل عن 85%، وكل كلية تحتوي على نسب ومعدل قبول خاصة بها حسب نسبة النجاح، لذلك يلزم على كل طالب أن يكون حاصل على المعدل المطلوب من أجل الالتحاق بالكليات العلمية 2024، ومن الجدير بالذكر أن معدلات القبول الخاصة بعام 2024 – 2025 لم تُعلن حتى هذه اللحظة، ولكن من المنتظر إعلانها في الأيام القليلة القادمة حتى يتعرف كل طالب على الكلية التي سيلتحق بها وفقاً لمجموعه.

معدلات القبول المركزي 2025 في الجامعات العراقية

نوضح لكم خلال السطور التالية معدل القبول المركزي بجامعة الموصل لعام 2025/2024:-