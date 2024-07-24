عودة قوية لعثمان .. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد القنوات الحصرية الناقلة

ينتظر عشاق مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس بشغف لمتابعة أحداث تكوين الإمبراطورية العثمانية على يد البطل المحنك عثمان الذي تعهد باستكمال سلسلة انتصارات والدة أرطغرل، حيث شهدت المواسم السابقة من المسلسل حلقات شيقة وممتعة تسرد قصة المعارك التي دارت سلفاً بين العثمانيين والمغول والأتراك والصليبيين، وانتهت بموضوع قوانين وأحكام الدولة العثمانية وتطبيقها.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

لم يكشف طاقم العمل في المسلسل عن الموعد الدقيق لعرض الجزء السادس والمنتظر، ولكن هناك توقعات بعرض الحلقات الجديدة في بداية شهر سبتمبر الجاري وبحد أقصى في بداية شهر أكتوبر من العام الميلادي 2024، لتشهد تلك الحلقات سلسلة من الفتوحات والانتصارات العظيمة بقيادة القائد عثمان.

تردد قناة TRT التركية

تبث القناة محتواها باللغة التركية فقط على أن تتم الترجمة من خلال منصات متعددة و قنوات أخرى ليتم عرض الحلقة مدبلجة إلى اللغة العربية ليسهل متابعة وفهم الأحداث، ويمكن استقبال تردد القناة من خلال الأقمار الصناعية في حال استخدام بيانات الضبط التالية:

اسم القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد أخر

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

نبذة عن مسلسل المؤسس عثمان

يصنف المسلسل على أنه من الدراما التاريخيه المليئة بأحداث المغامرة والاثارة، ويتكون المسلسل من خمسة أجزاء بواقع 132 حلقة، وتبلغ مدة الحلقة الواحدة 40 دقيقة، ويعرض المسلسل قصة نقل الدولة العثمانية من الفقر والجوع والضياع إلى دولة قوية وصلبة بفضل المؤسس عثمان الذي يعد الابن الأصغر للحاكم القوي أرطغرل.