تردد قناة الفجر على جميع الأقمار وكيفية ضبط وتنزيل التردد 2024

أصبح مشاهدة المسلسلات التركية في مقدمة المسلسلات المفضلة للأسرة العربية والتى تتابعها باهتمام لذلك فإن الكثيرين يبحثون عن قنوات تقدم المسلسلات التركيه إحدى هذه القنوات هي تردد قناة الفجر على جميع الأقمار لمشاهدة ما تقدمه من مسلسلات تركية لذا فهي تعد اولى القنوات الأكثر شعبية بسبب تقديمها المسلسلات التركية الحصرية.

تردد قناة الفجر على جميع الأقمار

يمكن متابعة المسلسلات التركية على قناة الفجر من خلال الترددات المتاحة على الأقمار الصناعية والتي يكون هذه الترددات هي:

نايل سات عرب سات التردد 12034 11034 معامل تصحيح الخطأ ¾ ⅚ معدل الاستقطاب أفقي رأسي جودة القناة HD HD معدل الترميز 27500 27500

ضبط وتنزيل تردد قناة الفجر على أجهزة الإستقبال

يجب ضبط جهاز الاستقبال وتنزيل تردد قناة الفجر لمشاهدة كل ما يقدم على القناة من جديد في الدراما التركية من مسلسلات حصرية عن طريق الخطوات التالية:

أن يتم اختيار قائمة الإعدادات من على جهاز الاستقبال .

نقوم باختيار إعداد تردد قناة الفجر بالبحث اليدوى .

إدخال بيانات القناة من التردد ومعامل التصحيح ومعدل الاستقطاب و معدل الترميز لتنزيل القناة على جهاز الاستقبال.

الضغط على زر ok بدء البحث عن تردد القناة.

سيتم ظهور القناة على الشاشة أمامك.

النقر على زر حفظ البيانات وتصبح القناة متاحة على جهاز الاستقبال.

برامج قناة الفجر

تهتم قناة الفجر بتقديم محتوى متنوع من برامج ومسلسلات التي تقدمها بما يناسب جميع الأعمار والفئات نذكر منها: